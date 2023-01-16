السعودية تدشن مصنعاً لتوطين الصناعات العسكرية

شهدت المدينة الصناعية الثالثة في جدة التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، افتتاح مصنع شركة الزاهد الصناعية لتوطين المنتجات الدفاعية والأمنية، الذي يعد الخامس ضمن استثمارات مجموعة شركات الزاهد في المدن الصناعية التابعة لـ “مدن”، والأول لها في الصناعات العسكرية بالمملكة.

وتعمل “مدن” وفق إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، لكي تكون الشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية في المملكة، وبما يتواءم مع المستهدفات الوطنية في رؤية المملكة 2030 لتوطين ما نسبته 50% من حجم الإنفاق العسكري، وذلك تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار المبادرات الموكلة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.

وتهيئ “مدن” البيئة الحاضنة للتقنيات الصناعية النوعية لإثراء هياكل الاقتصاد الوطني، ومدها بالخدمات والمنتجات والحلول اللوجستية التي تحقق لشركائها بالقطاع الخاص المحلي والعالمي القيمة المضافة لاستثماراتهم، بالإضافة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 33% بحلول العام 2030.

وتقع المدينة الصناعية الثالثة في جدة، ضمن القطاع الغربي التابع لـ “مدن”، حيث تأسست عام 2012 على مساحة 80 مليون متر مربع منها 24 مليون متر مربع مساحة تم تطويرها لتضم 729 عقداً صناعيًا واستثمارياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

وتتولى “مدن” منذ عام 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذْ تشرف حاليًا على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

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