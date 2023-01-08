السعودية تدشن مدينة البروتين

جرى اليوم توقيع اتفاقية لإنشاء مدينة البروتين الحيواني في منطقة جازان السعودية.

ووقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، مذكرة تفاهم مشتركة لإنشاء مدينة البروتين الحيواني في منطقة جازان.

أهداف المشروع

تحقيق الأمن الغذائي وتمكين قطاعي الزراعة والصناعة وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي .

تعزيز الصادرات غير النفطية وخلق فرص العمل، من خلال الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية في الصناعات الغذائية .

تحسين كفاءة الإنتاج وإدخال قيمة مضافة لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وعالميا.

بناء تجمعات غذائية منبثقة وتطوير الخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد،

وتأسيس مراكز تدريبية في مجال الصناعات الغذائية لتنمية القدرات البشرية،

دعم رواد الأعمال، للوصول إلى مستهدفات المملكة الطموحة بتوطين 85 في المائة من الصناعات الغذائية بحلول 2030.

#مدينة_البروتين_الحيواني

غذاء المستقبل وتنمية مستدامة https://t.co/rJK6OAv4wI — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) January 8, 2023

وستساهم الاتفاقية في الإسهام في دعم التصنيع الغذائي للحوم والأسماك والقشريات وتطبيقاتها الحديثة وفق الإجراءات النظامية، ودعم التنسيق المشترك في تطبيق الممارسات لاستدامة الثروة الحيوانية والسمكية بالمنطقة، وتسهيل عمليات الاستيراد لتغطية الطلب المحلي، إضافة لبحث سبل التكامل والتسويق وتقديم الدعم للمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية للبروتين الحيواني، وتبادل الدراسات والخبرات والبيانات، وكذلك زيادة الاستفادة من البنية التحتية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومينائها والخدمات المقدمة في سلاسل القيمة والإمداد لمصادر اللحوم والأسماك.

اختيار جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لتكون مقرا لمدينة البروتين الحيواني جاء نظرا لما تتمتع به من مزايا نسبية فريدة بإشرافها على البحر الأحمر الذي يربطها بعدة قارات مما يسهل وصول الصادرات السعودية إلى أوروبا وإفريقيا وشرق آسيا، وتوفر البنية التحتية الملائمة لتوطين عدد من الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، لسد الطلب المحلي والعالمي على المنتجات الغذائية السعودية عالية الجودة، وفتح المجال لرواد الأعمال للاستثمار في الصناعات المنبثقة مثل التجهيز، التغليف، الجلود، الأعلاف، و الخدمات اللوجستية.

#مدينة_البروتين_الحيواني

غذاء المستقبل وتنمية مستدامة https://t.co/rJK6OAv4wI — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) January 8, 2023