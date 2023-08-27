السعودية تدشن البورصة العقارية رسمياً

دشن وزير العدل السعودي د. وليد الصمعاني اليوم البورصة العقارية التي تعزز الأمن العقاري، وتيسر عمليات تداول العقارات بموثوقية وشفافية، إضافةً إلى تقديم خدمات الرهن والتمويل العقاري، وإصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت في تشرين الثاني / نوفمبر 2021 البورصة العقارية بشكل تجريبي وشملت الصفقات المباشرة والعروض العقارية والصفقات الجديدة والرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك وتحديث الصك العقاري.

وقال وزير العدل السعودي إن إطلاق البورصة العقارية يُعد انطلاقة جديدة لقطاع توثيق وتداول العقارات وهو امتداد للتحول الرقمي الذي تشهده المملكة في كافة المجالات.

وأكد أن الوزارة عملت على حوكمة الإجراءات عبر مجموعة من المشروعات والمبادرات، كان من أبرزها مبادرة الثروة العقارية، والتي أسهمت في رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية، وكان من ثمرتها الكثير من الخدمات المبتكرة التي اختصرت كثيراً من الإجراءات ورفعت من كفاءة العمليات العقارية.

وأوضح أن إطلاق البورصة يمثل امتداداً تطويرياً للوزارة، ويسهم في إثراء التوثيق والتداول العقاري وتعزيز مكانته ليكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني.

وتقدم منصة البورصة العقارية جميع الخدمات العقارية من إفراغ، هبة، بيع عقار مرهون والرهن العقاري ونقل الرهن وفك الرهن، كما يمكن أيضاً تحديث الصك من خلال البورصة العقارية.