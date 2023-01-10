السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار والوديعة إلى 5 مليارات دولار

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدراسة زيادة استثمارات المملكة في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 27 / 1 / 1444هـ الموافق 25 آب / أغسطس 2022، لتصل إلى 10 مليارات دولار، وكذلك أن يدرس الصندوق السعودي للتنمية زيادة مبلغ الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح البنك المركزي الباكستاني التي سبق الإعلان عن تمديدها بتاريخ 8 / 5 / 1444هـ، الموافق 2 كانون الأول / ديسمبر 2022، لتصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق.

جاء ذلك في إطار التواصل القائم بين سموه ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

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