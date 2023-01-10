.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنساستثمارسياسة واقتصاد

السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار والوديعة إلى 5 مليارات دولار

.ط by
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدراسة زيادة استثمارات المملكة في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 27 / 1 / 1444هـ الموافق 25 آب / أغسطس 2022، لتصل إلى 10 مليارات دولار، وكذلك أن يدرس الصندوق السعودي للتنمية زيادة مبلغ الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح البنك المركزي الباكستاني التي سبق الإعلان عن تمديدها بتاريخ 8 / 5 / 1444هـ، الموافق 2 كانون الأول / ديسمبر 2022، لتصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق.
جاء ذلك في إطار التواصل القائم بين سموه ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا