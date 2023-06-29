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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية تدرس ربط قطاري الحرمين والمشاعر

تدرس السعودية ربط قطار الحرمين الشريفين بقطار المشاعر وذلك بهدف خدمة حجاج بيت الله الحرام بشكل أفضل

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تدرس السعودية ربط قطار الحرمين الشريفين بقطار المشاعر

كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، حديثاً، عن دراسات تستهدف ربط قطار الحرمين الشريفين بقطار المشاعر المقدسة وذلك بهدف خدمة حجاج بيت الله الحرام بشكل أفضل.

وقال الوزير صالح الجاسر، لموقع “أخبار 24” السعودي، إن الدراسات معمقة بين منظومة النقل والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لإيجاد أفضل الحلول لربط هذين المشروعين ربطاً مباشراً عبر الحرم الشريف.

وأوضح الجاسر أن إجمالي عدد الركاب الذين استخدموا قطار المشاعر بلغ هذا العام نحو 1.5 مليون حاج ولا زالت بعض الحركات ستستكمل خلال الأيام القادمة لنصل إلى الأعداد القصوى.

وأضاف أن قطار الحرمين الشريفين كان له دور كبير في نقل الحجاج بين المدينة ومكة المكرمة، وبين مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومكة المكرمة وبين جدة والمدينة المنورة.

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