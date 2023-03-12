السعودية تدرس تمديد العطلة الأسبوعية 3 أيام

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن قيامها بدراسة نظام العمل الحالي بشأن إمكانية تمديد الإجازة الأسبوعية إلى ثلاثة أيام بدل يومين حالياً.

وجاء ذلك في رد لحساب العناية بالمستفيدين عبر تويتر على استفسارات أحد المستفيدين حول إمكانية تمديد الإجازة الأسبوعية إلى ثلاثة أيام.

وأوضح الحساب أن وزارة الموارد البشرية تدرس نظام العمل الحالي من خلال مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها؛ بشكل يحقق زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية، موضحة أنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة.

وفي وقت سابق، تناول مغردون كثر في موقع تويتر؛ حيث ينشط السعوديون، نبأ تغيير مواعيد الإجازات والعمل في السعودية لتصبح ثلاثة أيام في الأسبوع بدلاً من يومين.

ونفت مصادر صحافية، في يناير/كانون الثاني الماضي، الأنباء التي تناولت نبأ تغيير أيام العمل والإجازات إلى أربعة أيام عمل وثلاثة أيام إجازة مؤكدة أنه لا صحة لهذه الأنباء في الوقت الحالي.

وقالت المصادر، حينها، إن أي تغيير في المستقبل، سيتم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة، مؤكدة على أهمية الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.