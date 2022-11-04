السعودية تدرس إنشاء مؤشر جديد للمعادن في البورصة

قال بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن المملكة العربية السعودية تمكّنت خلال عام 2021 من جذب استثمارات مباشرة في قطاع التعدين تجاوزت 8 مليارات دولار، كما تدرس إنشاء مؤشر جديد للمعادن والتعدين في البورصة في إطار تطلعها لتوسيع قطاع الموارد لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز.

وصرح الوزير خلال مقابلة مع “رويترز” في سيدني بأن فريقه اجتمع مع نظرائه في أستراليا لمعرفة المزيد عن مؤشر التعدين، المماثل لمؤشر إيه.إس.إكس 300 الأسترالي الفرعي للمعادن والتعدين، الذي يدرج شركات التعدين بما في ذلك منتجو الذهب والصلب والمعادن النفيسة.

وأشار الخريف إلى أن السعودية تسعى لمشاركة شركات تعدين عالمية في مشروعات تعدينية.

استثمارات تعدين قياسية

وكشف في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الدولي للتعدين والموارد المقام في مدينة سيدني الأسترالية، أن المملكة تمكّنت من جذب استثمارات تعدين قياسية بعد جهودها في تحويل قطاع التعدين؛ حيث نجحت في :

جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8 مليارات دولار في عام 2021.

إصدار 145 رخصة.

زيادة عائدات التعدين بنسبة 27% على أساس سنوي.

مزايا السعودية في قطاع التعدين

وقال إن المملكة تتمتع بـ:

جميع المزايا التنافسية لتصبح مركزاً للتميز في التنمية والنمو التعديني المستدام؛

موقع استراتيجي في قلب الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا.

وجود بنية تحتية متطورة

طلب محلي مرتفع على المعادن والفلزات.

وقال إن الطلب على المعادن يشهد ارتفاعا في ظل التوجهات العالمية؛ لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في المستقبل، مما يستدعي ضرورة السعي إلى التعاون بشكل مستدام لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم، وتكثيف الاستثمارات والابتكار بشكل كبير في تقنيات التعدين والمعادن لتلبية الطلب العالمي المتزايد عليها.

ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية، وتأميم الموارد، وسلاسل التوريد الهشة، ونقص الاستثمارات، كلها عوامل وُضِعَت كعقبات في طريق نمو صناعة التعدين على الصعيد العالمي.

أهداف التنمية المستدامة

وأوضح الخريف أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة تُشير إلى أنه يمكن للمعادن والفلزات:

تحفيز النمو الاقتصادي

تعزيز فرص العمل

تطوير البنية التحتية وجعلها أكثر مرونة.

وأكد أن المملكة تستفيد من نمو القطاع لدعم التنويع الاقتصادي والتحول الاجتماعي مع دعم التنمية المستدامة للتعدين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وفي ختام كلمته، دعا الحضور إلى المشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، الذي سيُعقد في الفترة من 10 إلى 12 كانون الثاني / يناير 2022 في العاصمة السعودية الرياض؛ لمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق سلاسل توريد معادن تعد الأكثر أماناً وإنتاجية واستدامة وكفاءة، كما أنها ستسهم في تحول قطاع الطاقة العالمي.