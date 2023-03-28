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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية تدرب النساء على صيانة السيارات

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انطلقت أمس مبادرة التدريب النسائي للصيانة الأولية للسيارات في المملكة العربية السعودية، التي نظمتها إدارة التدريب التقني والمهني في الحدود الشمالية، ‏بحضور مدير عام التدريب بالمنطقة المهندس حسن السليم، وذلك بكلية التقنية للبنات في عرعر.


وتهدف المبادرة التي تستمر أسبوعين إلى معرفة أدوات السلامة والعدد المستخدمة بالمركبات، وأنواع السوائل في السيارات، والبنزين والفلاتر، ونظام الفرامل وبطانات الاحتكاك، وأنواع الإطارات المستخدمة في السيارات، والدوائر الكهربائية في السيارة، وبطارية السيارة والأنوار، ودائرة التبريد بالمحرك، إضافة إلى تطبيق عملي في فحص السوائل، وتغيير الزيت، وفحص الإطارات.

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