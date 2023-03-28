السعودية تدرب النساء على صيانة السيارات

انطلقت أمس مبادرة التدريب النسائي للصيانة الأولية للسيارات في المملكة العربية السعودية، التي نظمتها إدارة التدريب التقني والمهني في الحدود الشمالية، ‏بحضور مدير عام التدريب بالمنطقة المهندس حسن السليم، وذلك بكلية التقنية للبنات في عرعر.

#يحدث_الان

إنطلاق مبادرة التدريب النسائي للصيانة الأولية و التي قام بتدشينها سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير #فيصل_بن_خالد_بن_سلطان

في ملتقى الشمال التقني الأول2023

وبحضور مدير عام #التدريب_التقني بالمنطقة

م. حسن بن علي السليم#التدريب_التقني pic.twitter.com/hECQNyKZ2u — التدريب التقني بمنطقة الحدود الشمالية (@TVTC_NORTH) March 27, 2023



وتهدف المبادرة التي تستمر أسبوعين إلى معرفة أدوات السلامة والعدد المستخدمة بالمركبات، وأنواع السوائل في السيارات، والبنزين والفلاتر، ونظام الفرامل وبطانات الاحتكاك، وأنواع الإطارات المستخدمة في السيارات، والدوائر الكهربائية في السيارة، وبطارية السيارة والأنوار، ودائرة التبريد بالمحرك، إضافة إلى تطبيق عملي في فحص السوائل، وتغيير الزيت، وفحص الإطارات.