السعودية تدخل عصر الخدمات المصرفية المفتوحة

أعلن البنك المركزي السعودي اليوم عن إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة (Open Banking Framework)، الذي يعد من أهم مخرجات برنامج المصرفية المفتوحة، ويشتمل على مجموعة من التشريعات والأدلة التنظيمية والمعايير التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.

وتم التركيز في النسخة الأولى من خدمات المصرفية المفتوحة على خدمة معلومات الحساب (Account Information Service)، على أن يكون التركيز في النسخة الثانية على خدمة إنشاء المدفوعات (Payment Initiation Service). حيث يعمل البنك المركزي السعودي على متابعة سير أعمال البنوك وشركات التقنية المالية؛ لضمان جاهزية القطاع لإطلاق خدمات المصرفية المفتوحة خلال الربع الأول من العام القادم 2023.

مفهوم جديد:

وتمثل ممارسة المصرفية المفتوحة مفهوماً جديداً في القطاع المالي، إذ تهدف إلى :

تمكين عملاء الجهات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يُقدِّم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء.

المساهمة في خلق أثر إيجابي في القطاع من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية.

تحسين البنية التحتية للقطاع وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.

إستراتيجية التقنية المالية:

ويعتبر برنامج المصرفية المفتوحة أحد مبادرات إستراتيجية التقنية المالية التي تعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، والتي تم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء نهاية شهر مايو من هذا العام.

وتهدف الإستراتيجية إلى :

أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية.

أن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي وافق لعدد من شركات التقنية المالية لتقديم خدمات المصرفية المفتوحة تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) في مرحلة متوازية مع برنامج المصرفية المفتوحة بهدف اختبار بعض نماذج الأعمال الجديدة ومعرفة التحديات الرقابية والتقنية لأخذها في الاعتبار عند تطوير الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج المصرفية المفتوحة openbanking.sa أو التواصل مع فريق البرنامج عبر البريد الإلكتروني ob@sama.gov.sa .