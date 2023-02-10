السعودية تدخل الميتافيرس إلى قطاع الإسكان

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية ضمن مشاركتها في مؤتمر ليب 2023 خدمة “سكني ميتافيرس”، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأوضح رئيس قطاع الحلول بالوطنية للإسكان المهندس ريان بن عبدالله العقل ، أن “سكني ميتافيرس” نافذة جديدة للتوسع في مجالات خدمة المستفيدين، وتحسين تجربتهم في تملك المسكن دون الحاجة للزيارات الميدانية، حيث عملت الوطنية للإسكان على تطويرها، باستخدام التقنيات الناشئة، مواكبة للتوجهات العالمية.

وبين أن “سكني ميتافيرس ” تقنية تفاعلية ستسهم في رفع مستوى جودة الحياة، باستعراض المستفيدين للخيارات السكنية المتنوعة، وتمكينهم من محاكاة الواقع في استعراض جمعيات الملاك، والمعروض الإيجاري، كما ستتيح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار مع الشركاء من المطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمات بمختلف مستوياتهم ومناطق تغطيتهم، وخدمة المستفيدين الذين يتجاوز عددهم (6) ملايين في مختلف المنصات العقارية التي تشغلها الوطنية للإسكان.

وأكد العقل، أن “سكني ميتافيرس” ستسهم في استكشاف الفرص الابتكارية والتسويقية للمنتجات السكنية، وزيادة جودة الحياة عبر استحداث قنوات خدمة تتجاوز الحاجز الزمني والجغرافي، وتستهدف العميل وتصل إليه، حيث ستخدم المستفيدين في “جمعيات الملاك” المعنية بتعزيز جودة حياة المجتمع في الأحياء والضواحي السكنية ذات الأجزاء المشتركة، من خلال تقنية تفاعلية تسهل خدمة وتجربة المواطن في عالم افتراضي يضم الخدمات الخاصة بجمعية الملاك .

يذكر أن مؤتمر “ليب 2023” يعدُّ المؤتمر التقني الأكبر من نوعه في العالم، حيث انعقد هذا العام تحت شعار “نحو آفاقٍ جديدة”، في الفترة بين 6 إلى 9 شباط / فبراير في الرياض تجسيداً لطموحات المملكة ورؤيتها المستقبلية على المستوى الدولي، وخطوةً هامةً في سبيل ترسيخ حضورها في الخريطة التكنولوجية العالمية وتعزيز مكانتها كمركز تقني رائد يربط بين القارات الثلاث.

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