السعودية تدخل أسواق الدين مجدداً عبر صكوك دولارية

تخطط المملكة العربية السعودية لبيع صكوك تُستحقّ خلال ست وعشر سنوات، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن شخص مطّلع على الأمر. وبلغ العائد على هذه الصكوك وفق الإرشادات الأولية 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة الأقلّ أجلاً، و135 نقطة أساس للأوراق المالية لأجَل عشرة أعوام.

وتأتي هذه الخطوة للاستفادة من سوق السندات الدولارية للمرة الثانية هذا العام، بعدما دفعت أسعار النفط المنخفضة ميزانية المملكة إلى تسجيل عجز.

وقد سجل الأداء الفعلي للميزانية العامة للمملكة العربية السعودية عجزاً قيمته 2.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2023، فيما بلغت الإيرادات 280.9 مليار ريال، بينما سجلت المصروفات 283.9 مليار ريال، وفق تقرير أداء المالية العامة الذي أصدرته #وزارة_المالية .

وقال صندوق النقد الدولي إن السعودية قد تسجل عجزاً على مدار العام بأكمله أيضاً. وتشير أحدث توقعات الصندوق إلى أن سعر التعادل للنفط في البلاد بلغ نحو 81 دولاراً للبرميل، وهو أعلى من سعر مزيج برنت الحالي البالغ نحو 74 دولاراً.

وقد تراجع النفط الشهر الماضي، رغم تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وأعضاء آخرون بتحالف “أوبك+”، بسبب مخاوف التجار من أن أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو العالمي ستؤثّر في الطلب على الوقود.

ويأتي توقع صندوق النقد الدولي لتسجيل عجز قدره 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2023، في وقت ترجّح فيه الحكومة تحقيق فائض للعام الثاني على التوالي.

وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين إن الحكومة خفضت السنة الماضية احتياجاتها التمويلية لعام 2023 عن طريق التمويل المُسبَق لديون بنحو 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار).

ويتم تداول السندات الدولارية للمملكة بمتوسط ​​عائد 4.6%، وفقاً لمؤشرات “بلومبيرج”، وكانت آخر مرة باعت فيها السعودية سندات دولارية في كانون الثاني / يناير الماضي عبر طرح أوراق بقيمة عشرة مليارات دولار.

ويدير “سيتي غروب” و”جيه بي مورغان” و”ستاندرد تشارترد” الإصدار الأخير.