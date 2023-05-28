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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية تخفض تكاليف الاستقدام من الفلبين

خفضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من الفلبين

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خفضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من الفلبين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من الفلبين ليصبح 15,900 ريال (4239 دولار) بدلاً من السقف السابق 17,288 ريالاً (4608 دولار) غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يأتي استمراراً لعمل الوزارة على تطوير القطاع وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا 6,900 ريال، ومن سيراليون 7,500 ريال، ومن بوروندي 7,500 ريال، ومن أوغندا 9,500 ريال، ومن تايلاند 10,000 ريال، ومن كينيا 10,870ريالاً، ومن بنغلاديش 13,000 ريال، ومن سريلانكا 15,000 ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

ويأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.

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