السعودية تخفض انتاجها طوعياً 1,5 مليون برميل يومياً بعد قرار تحالف أوبك

قرر تحالف “أوبك+” تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط من كانون الأول / ديسمبر 2023 حتى نهاية 2024، بحسب بيان صادر عن التحالف، كما قررت المملكة العربية السعودية تقديم خفض طوعي إضافي مؤقت بواقع مليون برميل يومياً.

وكان التحالف بدأ في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي تنفيذ خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً، قبل أن يفاجئ الأسواق بخفض طوعي من كبار المنتجين اعتباراً من أول أيار / مايو الماضي بواقع 1.66 مليون برميل يومياً.

وأشار بيان التحالف الصادر اليوم الأحد عقب إنتهاء اجتماع اللجنة الوزارية في فيينا إلى أن إجمالي مستوى إنتاج النفط الخام لدول “أوبك+” سيكون 40.46 مليون برميل يومياً، اعتباراً من أول يناير 2024 وحتى نهاية العام نفسه، فيما أظهرت بيانات جدول خطط الإنتاج المستهدفة إلى خفض سقف إنتاج روسيا وأنغولا ونيجيريا خلال العام المقبل مقارنة بالمستويات الحالية، وزيادة إنتاج الإمارات العربية المتحدة بنحو 200 ألف برميل يومياً. كما قرر التحالف عقد الاجتماع القادم في 26 نوفمبر.

وقررت المملكة العربية السعودية تقديم خفض طوعي إضافي مؤقت، حيث أكد وزير الطاقة السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحفي عقب إجتماع التحالف في فيينا، أن المملكة ستخفض الإنتاج طواعية بواقع مليون برميل يومياً اعتباراً من أول تموز / يوليو المقبل ولمدة شهر قابل للتمديد.

وأعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية أنه بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أوبك بلس اليوم 4 يونيو 2023 لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024، وما قامت به دول أوبك+ التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل عن تخفيضات تطوعية حتى نهاية 2023 ومددت تخفيضاتها التطوعية إلى نهاية عام 2024، ستقوم المملكة بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يومياً، ابتداءً من شهر يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يومياً ويكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يومياً.

وفي إطار الخفض الطوعي السابق، قررت روسيا والسعودية وسلطنة عمان والإمارات في تصريحات منفصلة، تمديد خطة الخفض الطوعي للإنتاج التي تم الاتفاق عليها في نيسان / أبريل الماضي لتنتهي في ديسمبر 2024.

كان المنتجون الرئيسيون للنفط في تحالف “أوبك+”، أعلنوا في أبريل الماضي عن خفض طوعي للإنتاج بواقع 1.16 مليون برميل يومياً، بدءاً من مايو وحتى نهاية العام الجاري وذلك بعد اتخاذ روسيا خطوة سابقة بخفض طوعي يصل حجمه إلى 500 ألف برميل يومياً.

وكانت أسعار النفط شهدت تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي، حيث فقدت نحو 6% في بداية الأسبوع متأثرة بصفقة سقف الدين الأمريكية التي كانت تحوم حولها الشكوك وانتهت بالاتفاق يوم الأربعاء، ما عوض الخسائر ليغلق النفط يوم الجمعة لعقود يوليو عند مستوى 76 دولاراً للبرميل لخام برنت، و71.8 دولار للخام الأمريكي.