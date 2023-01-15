السعودية تخفض التأمين المفروض على المعتمرين والحجاج العراقيين ولجميع الأعمار

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية أن وزارة الحج والعمرة السعودية خفضت مبالغ التأمين المفروضة على المعتمرين والحجاج العراقيين.

وأكدت الهيئة في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أنه بعد مداولة رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي مع الجانب السعودي خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، تم تخفيض مبالغ التأمين التي فرضت على المعتمرين والحجاج.

وأوضحت أن التأمين الخاص بالمعتمرين تم تخفيضه من 235 ريال إلى 88 ريال (92 ألف دينار إلى 34 ألف دينار عراقي)، أما بالنسبة للحجاج فأصبحت 29 ريالاً بدلاً من 109 ريالات (11300 دينار بدل 42400 دينار عراقي)

ودعت “الهيئة” شركات العمرة في العراق إلى مراعاة الاجور الخاصة بأداء مناسك العمرة للعراقيين سواءً المغادرين جواً أو براً وتخفيضها لهم.

رفع أعداد الحجاج والمعتمرين العراقيين

وكان رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق الشيخ سامي المسعودي أعلن، في وقت سابق، عن رفع المملكة العربية السعودية جميع القيود التي كانت مفروضة على الحجاج والمعتمرين العراقيين.

وأكد الشيخ سامي أن “حصة العراق من الحجاج ستعود إلى وضعها الطبيعي قبل جائحة كورونا، فيما ستكون جميع الأعمار مشمولة بالحج”.