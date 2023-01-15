. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية تخفض التأمين المفروض على المعتمرين والحجاج العراقيين ولجميع الأعمار

الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية وزارة الحج والعمرة السعودية

الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية تؤكد أن السعودية خفضت مبالغ التأمين المفروضة على المعتمرين والحجاج وحصة العراق ستعود لوضعها الطبيعي قبل كورونا ولجميع الأعمار

. .. by . ..

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية أن وزارة الحج والعمرة السعودية خفضت مبالغ التأمين المفروضة على المعتمرين والحجاج العراقيين.

وأكدت الهيئة في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أنه بعد مداولة رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي مع الجانب السعودي خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، تم تخفيض مبالغ التأمين التي فرضت على المعتمرين والحجاج.

وأوضحت أن التأمين الخاص بالمعتمرين تم تخفيضه من 235 ريال إلى 88 ريال (92 ألف دينار إلى 34 ألف دينار عراقي)، أما بالنسبة للحجاج فأصبحت 29 ريالاً بدلاً من 109 ريالات (11300 دينار بدل 42400 دينار عراقي)

ودعت “الهيئة” شركات العمرة في العراق إلى مراعاة الاجور الخاصة بأداء مناسك العمرة للعراقيين سواءً المغادرين جواً أو براً وتخفيضها لهم.

رفع أعداد الحجاج والمعتمرين العراقيين

وكان رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق الشيخ سامي المسعودي أعلن، في وقت سابق، عن رفع المملكة العربية السعودية جميع القيود التي كانت مفروضة على الحجاج والمعتمرين العراقيين.

وأكد الشيخ سامي أن “حصة العراق من الحجاج ستعود إلى وضعها الطبيعي قبل جائحة كورونا، فيما ستكون جميع الأعمار مشمولة بالحج”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا