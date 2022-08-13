السعودية تخطط لشراء طائرات ذات جسم عريض على غرار بوينج 787 دريملاينر

نقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر في صناعة الطيران قولها إن المملكة العربية السعودية تناقش طلباً مهماً محتملاً لطائرات ذات جسم عريض على غرار طائرة “بوينج 787 دريملاينر”، على الرغم من تقلب المحادثات على مدى سنوات دون الإعلان عن اتفاق، وقد يكون توقيت القرار بعيداً بعض الشيء.

ولكن مع استثمار الرياض في السياحة والطيران كجزء من مخططها لرؤية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، توقع شخص واحد يتابع الأمر اتخاذ قرار “عاجلاً وليس آجلاً”، مع احتمال رؤية طائرتَي بوينج 787 و 777 إكس ضمن أسطول الخطوط العربية السعودية.

ويتزامن الطلب السعودي المحتمل لطائرات ذات الجسم العريض مع تسجيل طائرة “بوينج 787 دريملاينر” العودة إلى السوق العالمية للطائرات عبر طلبيات جديدة في وقت بدأ فيه الطلب على الطائرات ذات الجسم العريض ينتعش أخيراً بعد ركود طويل.

وقد سلمت شركة صناعة الطائرات الأمريكية أول طائرة “دريملاينر” لها منذ أيار / مايو 2021 يوم الأربعاء الماضي، في إنجاز مهم للشركة المصنعة بعد مشاكل الإنتاج مع طائرتها ذات الجسم العريض.