مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية تخطط لتجربة «التاكسي الطائر» في الحج السنوات المقبلة

مويضي المطيري by مويضي المطيري
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كشف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، عن استخدام تقنيات نقل حديثة استخدمت في حج هذا العام، موضحًا أنه خلال السنوات المقبلة سيتم تجربة “التاكسي الطائر” في الحج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقد في المشاعر المقدسة للوقوف على مستجدات أعمال الحج، حيث نوه الربيعة، إلى إن عملية قدوم الحجاج من بلدانهم تمت بسلاسة، مشيرًا إلى أن حجاج هذا العام وصلوا من أكثر من 150 دولة.

من جانبه قال وزير النقل السعودي صالح الجاسر، إنه سيتم تجربة “التاكسي الطائر” في الحج خلال السنوات المقبلة.


وأكد خلال تصريحاته لـ”العربية”، ، أن تفويج الحجاج من عرفات إلى منى تم في وقت قياسي، مضيفا :”عملية قدوم الحجاج من بلدانهم تمت بسلاسة”.

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