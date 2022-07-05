السعودية: تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية

صدر أمس أمر ملكي بالموافقة على تخصيص دعم مالي بـ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين التالي: أولاً: تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444هـ ، 2022م. ثانياً: إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً. ثالثاً: تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً. وتخصيص مبلغ (408 ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.