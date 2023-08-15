السعودية تخصص 8 مجمعات تعدينية

خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية 8 مجمعات تعدينية للمنافسة في منطقتي الرياض والشرقية، وذلك في إطار سعيها إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية المجاورة للمشاريع التعدينية.

وأوضحت الوزارة أن المجمعات التي تم تخصيصها للمنافسة تشمل مجمع غونان والمسناة والصمان ورأس القرية، ومجمعي سلوى الشرقي والغربي في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مجمع خام البحص بالعرمة، والمجمع الثاني لخام الحجر الجيري بحفرية نساح في منطقة الرياض.

وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تُعلن عن تخصيص 8 مجمعات تعدينية للمنافسة، لتحفيز الاستثمارات في قطاع التعدين وتعزيز شفافيته. pic.twitter.com/iRhuDmKh68 — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) August 15, 2023



وأشارت إلى أنها تهدف لزيادة تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، وجذب الشركات المتخصصة والمهتمة بالاستثمار في هذا القطاع، والإسهام في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإيرادات غير النفطية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى تنمية المناطق المجاورة لمواقع الأنشطة التعدينية، من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشاريع التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشاريع التعدينية.

كما تسعى الوزارة إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع وزيادة ثقة المستثمرين فيه، وحماية الثروات الطبيعية من التجاوزات غير النظامية، إضافة إلى الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية للمشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقاً لنظام الاستثمار التعديني.

يشار إلى أن المجمع التعديني يُعرف بأنه الموقع المحدد بإحداثيات ومساحة بأطوال أضلاع محددة يتم حجزها للأنشطة التعدينية وفقاً لموافقات الجهات ذوات العلاقة على التخصيص.