احتفت أكاديمية مطوري أبل (Apple) في العاصمة السعودية الرياض، حديثاً، بتخريج الدفعة الثانية من طالبتها البالغ عددهن 190 متدربة بعد رحلة تعليمية امتدت قرابة تسعة أشهر تلقت خلالهن الخريجات عديد من المهارات الأساسية في البرمجة والتصميم والأعمال لإعدادهن لشغل وظائف في اقتصاد تطبيقات أي أو إس iOS المتنامي.

وتميز تخريج الدفعة الثانية من الأكاديمية -التي تُعد أول أكاديمية نسائية في العالم- بزيادة عدد المُلتحقات بها إلى ضعف عدد المتخرجات بالدفعة الأولى، ينتمين إلى 10 جنسيات مُختلفة، وهو ما يعكس تميز وجودة برامج ومخرجات أكاديمية مطوري آبل التابعة لأكاديمية طويق وانجذاب المُتقدمات لها.

فيديو | الأولى من نوعها في العالم.. تخريج الدفعة الثانية من أكاديمية مطوري "Apple" #الإخبارية pic.twitter.com/Hi035ML5GR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023

وأقيم حفل تخريج المتدربات بحضور رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة إيناس العيسى، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة فيصل الخميسي، والمدير المسؤول عن إدارة شراكة متجر التطبيقات App Store في شركة Apple شان برودين.

القطاع الرقمي في السعودية

قالت الدكتورة العيسى، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن أكاديمية مطوري Apple تساعد في إعداد القوى العاملة المحلية لدينا عن طريق تزويدهم بأعلى مستويات التعليم، بما يدعم مواصلة جهود الريادة والتفوق في القطاع الرقمي في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات العشر القادمة وما بعد ذلك.

وأعرب الخميسي عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه أكاديمية مطوري Apple من مكانة متميزة في فترة قصيرة، وهو ما يأتي تتويجًا للرعاية الكبيرة التي يحظى بها القطاع الرقمي من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، وما يشهده هذا القطاع من نقلة نوعية إن كان على مستوى تقدم المملكة في المؤشرات الرقمية وتنافسيتها الكبيرة ضمن مجموعة دولة العشرين، وصولًا إلى تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا القطاع.

وأضاف أن وجود هذه الأكاديميات التي تحظى برعاية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز يُعزز رأس المال البشري بأعلى المستويات من التأهيل، ليكونوا رافدًا مهمًا في نهضة المملكة.

ابتكار حلول ذكية

قالت مديرة أكاديمية مطوري Apple بالرياض عهود النايل إن طالبات الأكاديمية عملن على ابتكار حلول تقنية ذكية في عدة مجالات وتخصصات واعدة من خلال استخدام تقنيات Apple. ومع استمرار الأكاديمية في النمو، ستنشئ جيلاً من رائدات الأعمال بالمملكة في اقتصاد التطبيقات والشركات الناشئة.

وعبرت المديرة المسؤولة عن إدارة الشراكة وعلاقات المطورين العالمية في شركة Apple شان برودن عن فخرهم في Apple بأن يسهموا في دعم المجتمع المتنامي لمطوري التطبيقات في جميع أنحاء المنطقة، مؤكدة أن الخريجات يملكن أفكاراً جريئة وخلاقة لجعل العالم مكاناً أفضل، سواءً أرادوا إنشاء أعمال خاصة أو السعي وراء وظائف في اقتصاد تطبيقات iOS، مشيرة إلى مستقبلهن المشرق الذي ينتظرهن أياً كلن خيارهن.

وتقدم أكاديمية مطوري أبل دورة تمهيدية للأساسيات مدتها 30 يوماً إلى جانب برنامج الأكاديمية المكثف لمدة تسعة أشهر والذي يتعمق في البرمجة والمهارات المهنية، وتدرّس الدورات البرمجة والتكنولوجيا والتصميم والمهارات المهنية مثل حل المشكلات والتواصل عبر التخصصات، وهي مصممة لتوفير الأدوات والتدريب لرواد الأعمال والمطورين والمصممين الطموحين لإيجاد وخلق وظائف في اقتصاد تطبيقات iOS المزدهر، حيث يواصل خريجو الأكاديمية إنشاء أعمالهم الخاصة، وابتكار التطبيقات وبيعها على متجر App Store، ورد الجميل لمجتمعاتهم.