مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية تحولت لمركز قوة في الشرق الأوسط بفضل دبلوماسية محمد بن سلمان

روسيا تصف الأمير محمد بن سلمان بالدبلوماسي المحنك

مويضي المطيري by مويضي المطيري

قالت وكالة روسية أن تسوية خلافات العرب التي قادتها المملكة جعلت من السعودية مركز قوة في الشرق الأوسط، وذلك بفضل الدبلوماسية التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان عراب المصالحات العربية وصاحب الحنكة الدبلوماسية .

حيث سلطت وكالة “ريكس” الروسية، الضوء على جهود المملكة ودورها الفعال في حل قضايا المنطقة، ودبلوماسية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

وذكرت الوكالة أن: “المملكة العربية السعودية تحولت إلى مركز قوة في الشرق الأوسط، بفضل الدبلوماسية السعودية التي تقوم بعمليتين متوازيتين”.

وأوضحت أن العملية الأولى تمثلت في: “المصالحة بين العرب بشكل عام وتسوية خلافاتهم”، والثانية: “الظهور على مسرح السياسة الإقليمية الكبرى، من خلال دورها الفعّال في التعامل مع قضايا المنطقة”.

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