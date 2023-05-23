السعودية تحقق معدل إشغال قياسي للمكاتب بـ 97 بالمئة

يشهد قطاع المكاتب ، ولا سيما في المركز التجاري ، الرياض ، ارتفاعًا غير مسبوق في الطلب مع ارتفاع مستويات الإشغال إلى 97٪ لمساحات المكاتب من الدرجة الأولى وفقًا لشركة الاستشارات العقارية العالمية ، نايت فرانك . ويشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية توسعًا ديناميكيًا في جميع القطاعات حاليًا، وهو اتجاه إيجابي مدعوم ببيانات حديثة ومقنعة وآراء الخبراء. من ناحية أخرى ، يبدو أن القطاع السكني يواجه ضغوطًا متزايدة تؤثر على القدرة على تحمل الكلفة ، وفقًا لتحليل نايت فرانك.

قطاع المكاتب

يشهد قطاع المكاتب في المملكة العربية السعودية تعزيزًا ثابتًا للطلب عبر مدنها الرئيسية الثلاث – الرياض وجدة ومنطقة الدمام الحضرية. وتشهد العاصمة الرياض طلبًا غير مسبوق ومستويات إشغال للمكاتب من الدرجة الأولى والثانية تصل إلى 97٪ و 85٪ على التوالي، يعتبر قطاع المكاتب هو النجم الصاعد حاليا في السوق.

يوضح فيصل دوراني ، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط، ذلك بالقول: “يظل قطاع المكاتب هو النجم الحقيقي للسوق. مع استمرار تدفق الأعمال إلى المملكة من جميع أنحاء العالم – زاد عدد تراخيص الأعمال الصادرة بنسبة 54٪ خلال عام 2022 – تظل الإيجارات الرئيسية تحت ضغط تصاعدي وارتفعت بنسبة 19٪ في الرياض خلال العام الماضي وبنسبة 9٪ تقريبًا في جدة. كما ظلت معدلات الشواغر هامشية عند 6٪ في جدة و 3٪ فقط في الرياض. “

ويتابع قائلا إن النمو الاقتصادي القوي في العام الماضي والذي بلغ حوالي 9٪ – وهو أعلى مستوى لأي اقتصاد رئيسي – أدى إلى خلق معدلات فرص العمل في المراكز الرئيسية مثل الرياض ، مما أدى إلى تناقص سريع في المخزون. علاوة على ذلك ، لا يزال خط الإمداد ضئيلًا ، حيث تم التخطيط لحوالي 800000 متر مربع من المكاتب الجديدة في الرياض بحلول عام 2025 ، على سبيل المثال. نتوقع أن يتجاوز الطلب هذا بكثير ، لا سيما مع استمرار تركيز الشركات على المساحات الأفضل في فئتها ، والتي من المرجح أن تقود دلتا أكبر في أداء إيجارات الدرجة A و B. ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، يعني النقص في المساحة أن بعض الشركات لم يعد لديها خيار سوى التفكير في خيارات الدرجة الثانية ، مما أدى إلى ارتفاع إيجارات المزيد من المكاتب الثانوية بنسبة 15٪ في الرياض و 6٪ في جدة على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية.