مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية تحقق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني

مويضي المطيري by مويضي المطيري
ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، تأكيداً لريادتها في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني

حققت السعودية المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا (IMD)، الهادف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها.

وبيّنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن هذه المرتبة تأتي انعكاساً للدعم غير المحدود والتمكين الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، لقطاع الأمن السيبراني، وتأكيداً على التطوير المستمر الذي يشهده قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وامتداداً لجهود الهيئة المبذولة في بناء وتعزيز قطاع الأمن السيبراني التي أسهمت بدورها في إحراز هذه المرتبة العالمية للمرة الثانية على التوالي، وذلك من خلال عدد من المبادرات المتمثلة في إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين» لتقديم خدمات وحلول سيبرانية مبتكرة، وتوفير برامج نوعية لبناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز تنافسيتها محلياً وعالمياً، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في سوق الأمن السيبراني، وإصدار تنظيمات لتعزيز الأمن السيبراني ومتابعة التزام الجهات الوطنية بها، وإطلاق مبادرات دولية لدعم الجهود وتوحيد المساعي المشتركة في مجال الأمن السيبراني.



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