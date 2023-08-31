حققت المملكة العربية السعودية اكتفاء ذاتياً في عدد من المنتجات على الرغم من ارتفاع الأسعار و الاضطرابات التي لحقت ببعض الأسواق العالمية.

و أكدت الهيئة العامة للإحصاء، إن التمور شكلت ما نسبته 124% كأعلى نسبة اكتفاء ذاتي من المنتجات النباتية في المملكة لعام 2022، بينما بلغت نسب الاكتفاء الذاتي لمحصول الطماطم 67% والبصل 44%.

وأضافت أنه فيما يخص المنتجات الحيوانية، جاءت منتجات الألبان في المرتبة الأولى بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 118% يليها بيض المائدة بنسبة بلغت 117%، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 48%.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي مساحة الزراعة العضوية في المملكة بلغ 19.119 هكتاراً لعام 2022م، وقد جاءت في المرتبة الأولى مساحة الزراعة العضوية لمحاصيل الفاكهة (بدون التمور) حيث شكلت 11.536 هكتارا أي ما نسبته 60.3%، يليها مساحة الزراعة العضوية لنخيل التمر حيث شكلت 20.8% من إجمالي مساحة الزراعة العضوية لنفس العام في المملكة.

كما بلغ إجمالي إنتاج الزراعة العضوية للمحاصيل 95.299 طن لعام 2022م في المملكة، وقد استحوذت الفاكهة (عدا التمور) على 70.9% من إجمالي إنتاج الزراعة العضوية.

وقالت الهيئة إن إجمالي كمية الواردات الزراعية بلغت 29.376 ألف طن في المملكة لعام 2022م، وكان للحبوب النصيب الأكبر بنسبة بلغت 45.2% من إجمالي كمية الواردات، كما بلغ إجمالي كمية الصادرات الزراعية لعام 2022 نحو 3.687 ألف طن، وحققت بذلك نموا بنسبة 14% مقارنة بعام 2021م.

وأشارت إلى أن صادرات الألبان ومنتجاتها، والبيض، والعسل الطبيعي شكلت نسبة 20.1% من إجمالي كمية الصادرات الزراعية لعام 2022م.

وكشفت أن قيمة القروض الموزعة على مختلف المستفيدين من المزارعين، والمشاريع الزراعية، وصيادي الأسماك ومربي النحل بلغت 5.3 مليار ريال لعام 2022م.