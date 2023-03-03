السعودية تحظر جمع التبرعات لمشروعات تفطير الصائمين

أصدر وزير الشؤون الإسلامية د.#عبداللطيف_آل_الشيخ تعميماً لكافة فروع الوزارة بضرورة تهيئة المساجد والجوامع لما يخدم المصلين، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر #رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

وشدد الوزير في التعميم على ضرورة عدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية د.#عبداللطيف_آل_الشيخ تعميمًا لكافة فروع الوزارة بضرورة تهيئة المساجد والجوامع لمايخدم المصلين، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر #رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ. pic.twitter.com/9Q4x9CWWPE — وزارة الشؤون الإسلامية ?? (@Saudi_Moia) March 3, 2023

ونوّه إلى أن يكون إفطار الصائمين في الأماكن المهيأة لذلك في ساحات المسجد وتحت مسؤولية الإمام والمؤذن، وأن يقوم من يتولى تفطير الصائمين بتنظيف المكان بعد الانتهاء من الإفطار فوراً، كما شدد الوزارة على عدم إحداث أي غُرف مؤقتة أو خيام ونحوها لإقامة الإفطار فيها.

ودعا المصلين إلى عدم اصطحاب الأطفال بسبب التشويش على المصلين ما يفقدهم خشوعهم.

وشدد على ضرورة التقيد بالتوجيهات الصادرة بشأن ضوابط تركيب الكاميرات في المساجد، وعدم استخدامها لتصوير الامام والمصلين أثناؤ أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى انواعها.

وأكد التعميم ضرورة الالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أمِّ القرى، والتأكيد على رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة، وكذلك مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، وأن يكون الانتهاء من صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان قبل أذان الفجر بمدة كافية بما لا يشق على المصلين.

وفي ما يخص ضوابط الاعتكاف؛ نصّ التعميم بأن يكون الإمام مسؤولاً عن الإذن للمعتكفين، والتحقق من عدم وجود أيّ مخالفات منهم، ومعرفة الإمام لبيانات الـمعـتـكـفين، وطلب موافقة الكفيل المعتمدة لغير السعودي، وذلك وفق التوجيهات المبلغة مسبقاً بشأن ضوابط الاعتكاف.