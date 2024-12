أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير الربع الثاني من عام 2023 لمبادرة “Game Mode”، والذي كشف عن تحسن أداء الألعاب الإلكترونية في المملكة بنسبة تصل إلى 33% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي 2022م.

كما بيّن التقرير وصول جميع مقدمي الخدمة لنسبة تحسن بلغت 100% في درجة استقرار جودة تجربة الألعاب الإلكترونية عند تعدد استخدام الإنترنت أثناء اللعب، وهو ما يعرف تقنيًا بـ(Bufferbloat).



وكشف التقرير عن فوز “STC” بجائزة المشغل البلاتيني بعد تحقيقها أعلى نتيجة في عدد من المعايير، من أبرزها استضافة الألعاب الإلكترونية محليا، وتحسين جودة تجربتها، إضافة لدعم باقات الألعاب الإلكترونية، ودعم مجتمع اللاعبين وتوفير منصات الألعاب السحابية.



كما تضمن التقرير نتائج أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في المملكة وذلك بالمقارنة مع سرعات الباقات لدى المستخدمين، حيث تصدرت شركة “موبايلي” قائمة المشغلين في نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصة PlayStation بنسبة 91%، ومنصةSTEAM بنسبة 59%، ومنصة XBOX بنسبة 100%.



وأوضح التقرير تصدر شركتي “STC” و “موبايلي” في أفضل معدل زمن استجابة لـ 8 ألعاب وهي Call of Duty، و FIFA، و Apex Legends، و PUBG Mobile، و VALORANT، و OVERWATCH2، و Rocket League، و Battlefield،

كما تصدرت شركة “STC” القائمة في 5 ألعاب وهيFortnite ، و Dota2، و World of Warcraft، و Rainbow Six Siege، League of Legends، فيما تصدرت شركة “Mobily” القائمة في لعبتين وهي Among Us، و PUBG.



وقدّم التقرير مجموعة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية وطرق التأكد من سلامة الشبكة المنزلية وكفاءة أجهزة الشبكة المستخدمة، كما تضمن سبل إسهام المستخدمين في مبادرة “Game Mode” وتحقيق أهدافها عبر التسجيل للحصول على جهاز “مقياس الإنترنت الثابت” الذي يمكن المستخدم من معرفة أداء خدمة الإنترنت المقدمة له بما في ذلك أداء أشهر التطبيقات والألعاب الإلكترونية، حيث يواكب التقرير أحدث الألعاب في مجتمع اللاعبين، ويضيف مؤشرات الأداء الخاصة بها في نسخته الدورية التي تصدر بشكل ربع سنوي.



تأتي مبادرةGame Mode” ” في إطار العمل على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

