السعودية: تحذير 3 فئات من التسمير

حذر المجلس الصحي السعودي من لجوء ثلاث فئات في مجتمع المملكة العربية السعودية إلى تسمير بشرتهم خلال فصل الصيف الحار.

وأوضح المجلس في تغريدة بموقع تويتر، اليوم السبت، أن الفئات التي ينبغي أن تمتنع عن التسمير هم المصابون بحساسية أشعة الشمس، وسرطان الجلد.

الفئات التي ينبغي أن تمتنع عن التسمير#المجلس_الصحي_السعودي pic.twitter.com/tMYkOBFWkk — المجلس الصحي السعودي (@SHC_GOV) August 5, 2023

وأضاف أن الحوامل من ضمن الفئات التي يجب عليها الامتناع عن تسمير البشرة، حيث يصبح الجلد لديهن أكثر حساسية خلال فترة الحمل، وبالتالي فإن التسمير بأشعة الشمس، أو استعمال سرير التسمير قد يعرضهن للحروق ويضر بالجنين.

ويهدف المجلس الصحي السعودية إلى التنسيق بين الجهات الصحية في المملكة من أجل تحسين الصحة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض والعجز والوفاة.