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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: تحذير 3 فئات من التسمير

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التسمير في السعودية
حذر المجلس الصحي السعودي من لجوء 3 فئات في مجتمع المملكة إلى تسمير بشرتهم خلال الصيف

حذر المجلس الصحي السعودي من لجوء ثلاث فئات في مجتمع المملكة العربية السعودية إلى تسمير بشرتهم خلال فصل الصيف الحار.

وأوضح المجلس في تغريدة بموقع تويتر، اليوم السبت، أن الفئات التي ينبغي أن تمتنع عن التسمير هم المصابون بحساسية أشعة الشمس، وسرطان الجلد.

وأضاف أن الحوامل من ضمن الفئات التي يجب عليها الامتناع عن تسمير البشرة، حيث يصبح الجلد لديهن أكثر حساسية خلال فترة الحمل، وبالتالي فإن التسمير بأشعة الشمس، أو استعمال سرير التسمير قد يعرضهن للحروق ويضر بالجنين.

ويهدف المجلس الصحي السعودية إلى التنسيق بين الجهات الصحية في المملكة من أجل تحسين الصحة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض والعجز والوفاة.

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