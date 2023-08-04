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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: تحذير من منتج غذائي مصري

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية من استهلاك منتج غذائي مصري لوجود حشرات

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بامية مجمدة سنابل
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك منتج سنابل لوجود إصابات حشرية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، حديثاً، من استهلاك منتج بامية زيرو مجمدة للعلامة التجارية (سنابل) والذي يتم إنتاجه في جمهورية مصر العربية وذلك لوجود إصابات حشرية مما يعد مخالفاً للائحة الفنية (SFDA.FD/GSO 1978 البامية المجمدة).

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني أمس الخميس أن التحذير متعلق فقط بمنتج بامية زيرو (سنابل) للدفعة رقم (BK3006NA) وتاريخ انتهاء 5/2024 ويحمل باركود رقم (6224000745219) ووزن 400 غرام.

وأوصت المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة والجهات المختصة لمتابعة عدم دخول المنتج المتأثر للمملكة وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق.

للاستفسارات والإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بالغذاء يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة (19999).

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