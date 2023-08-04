السعودية: تحذير من منتج غذائي مصري

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، حديثاً، من استهلاك منتج بامية زيرو مجمدة للعلامة التجارية (سنابل) والذي يتم إنتاجه في جمهورية مصر العربية وذلك لوجود إصابات حشرية مما يعد مخالفاً للائحة الفنية (SFDA.FD/GSO 1978 البامية المجمدة).

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني أمس الخميس أن التحذير متعلق فقط بمنتج بامية زيرو (سنابل) للدفعة رقم (BK3006NA) وتاريخ انتهاء 5/2024 ويحمل باركود رقم (6224000745219) ووزن 400 غرام.

هيئة #الغذاء_والدواء تحذّر من منتج "بامية زيرو مجمدة" للعلامة التجارية "سنابل" برقم دفعة (BK3006NA)، لوجود إصابات حشرية.https://t.co/buTr8iw3VB pic.twitter.com/SZ6B53csEE — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) August 3, 2023

وأوصت المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة والجهات المختصة لمتابعة عدم دخول المنتج المتأثر للمملكة وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق.

للاستفسارات والإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بالغذاء يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة (19999).