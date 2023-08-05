حذرت السفارة السعودية في لبنان، المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، داعيةً إياهم إلى سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية.

وأكدت السفارة على أهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان متمنية الأمن والسلامة للجميع، كما نوهت إلى التواصل معها في حالات الطوارئ عبر الأرقام التابعة لها.

حيث أصدرت السفارة السعودية لدى لبنان بيانا عاجل، قالت فيه :

نظراً للأحداث الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية لبنان، وبناءً على قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 5 / 1442/10 هـ بمنع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بما فيها لبنان.

فإن وزارة الخارجية تود التنبيه على جميع المواطنين الكرام باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن وعدم السفر إلى لبنان خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد، كما تود وزارة الخارجية من كافة المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المواطن الكريم.