ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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السعودية تحذر مواطنيها في الولايات المتحدة الأمريكية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية المواطنين في بعض الولايات بسبب تداعيات العاصفة الاستوائية “إيداليا”.

وقالت السفارة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقاً”، إشارة إلى إعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات القادمة من تداعيات العاصفة الاستوائية “ايداليا”، تأمل السفارة من المواطنين الموجودين في ولايات جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا، أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال الطوارئ الاتصال على أرقام طوارئ السفارة.

ويذكر انه قبل عدة أيام حذرت السعودية مواطنيها، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وأريزونا، ونيفادا، من خطورة امتداد أثر إعصار هيلاري.

السعودية تحذر رعاياها في أمريكا من إعصار هيلاري
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