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Posted inأخبار أريبيان بزنسطاقة

السعودية تحذر من نقص امدادات الطاقة بسبب العقوبات على روسيا

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الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي
الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي

حذر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي من مغبة أن تؤدي العقوبات الغربية على روسيا إلى نقص إمدادات الطاقة في المستقبل.

ورداً على سؤال عن تأثير الإجراءات التجارية في سوق الطاقة، أضاف الوزير خلال مؤتمر في الرياض معني بقطاع الطاقة «كل ما يسمى بالعقوبات والحظر ونقص الاستثمارات سيتحول إلى شيء واحد، شيء واحد فقط وهو نقص إمدادات الطاقة بجميع أنواعها، بينما نحن في أمس الحاجة إليها”.

وقال إن السعودية تعمل على إرسال الغاز البترولي المسال إلى أوكرانيا. ويستخدم هذا الغاز عادة وقوداً لأغراض الطبخ والتدفئة.

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وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على روسيا، مما أدى إلى تقليص صادرات الطاقة الروسية، كما فرضت قوى غربية أخرى إجراءات في إطار سعيها للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

ولدى سؤاله عن الدروس المستفادة من التحركات في سوق الطاقة خلال عام 2022، قال الأمير عبد العزيز إن الأهم هو أن «يثق» باقي العالم في «أوبك+”.

وأضاف «نحن مجموعة مسؤولة من الدول، نضع كل قضايا السياسة المتعلقة بأسواق الطاقة والنفط في (سلة) واحدة (لكننا) لا ننخرط في القضايا السياسية”.

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