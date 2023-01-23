السعودية تحذر من طبع أو نشر لأي عملة ورقية أو حتى جزء من وجهها

حذرت السلطات السعودية، حديثاً، من طبع أو نشر لأي عملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية.

وقالت النيابة العامة عبر تغريدة “يحظر طبع أو نشر أو استعمال عملة أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية دون الحصول على ترخيص أو بمخالفة العمل للقيود والضوابط المنظمة لذلك”.

وجاء ذلك بالتزامن مع ضبط السلطات السعودية، مؤخراً، أربعة وافدين ضمن تشكيل إجرامي يقوم باقتناء آلات إلكترونية وطابعات مخصصة لطباعة العملات الورقية وحيازتهم 8700 ريال مزورة.

وحكم عليهم بالسجن مدة خمس سنوات.