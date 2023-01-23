. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية تحذر من طبع أو نشر لأي عملة ورقية أو حتى جزء من وجهها

النيابة العامة السعودية تحذر من طبع أو نشر لأي عملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة

النيابة العامة تحذر من طبع أو نشر لأي عملة ورقية متداولة في السعودية

. .. by . ..
النائب العام خلال مؤتمر

حذرت السلطات السعودية، حديثاً، من طبع أو نشر لأي عملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية.

وقالت النيابة العامة عبر تغريدة “يحظر طبع أو نشر أو استعمال عملة أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية دون الحصول على ترخيص أو بمخالفة العمل للقيود والضوابط المنظمة لذلك”.

وجاء ذلك بالتزامن مع ضبط السلطات السعودية، مؤخراً، أربعة وافدين ضمن تشكيل إجرامي يقوم باقتناء آلات إلكترونية وطابعات مخصصة لطباعة العملات الورقية وحيازتهم 8700 ريال مزورة.

وحكم عليهم بالسجن مدة خمس سنوات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا