فادي طنّوس by فادي طنّوس

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السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية

فادي طنّوس by فادي طنّوس
السعودية

حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية من حملات الحج الوهمية، مؤكدة أن الحج بدون تصريح مخالفة تستوجب تطبيق النظام، مشيرة أن الحجز لأداء مناسك الحجّ يتم فقط عبر المنصات المعتمدة.

وأوضحت الوزراة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحجز لأداء مناسك الحج من داخل السعودية يتم عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة وتطبيق “نسك”، بينما الحجاج من أوروبا والأميركيتين وأستراليا يمكن لهم الحجز عبر منصة “نسك حج”، فيما الحجز للحجاج من الدول الإسلامية يكون عبر مكاتب شؤون الحج المسؤولة عن تسجيل حجاجها.

وأضافت الوزارة: “الراغبون في أداء حج هذا العام 1444‬هجرية من خارج المملكة، يُمكنكم القدوم فقط عبر تأشيرة الحج، والتي يمكن إصدارها قبل الوصول إلى المملكة، ولا يسمح لحاملي تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل والمرور “ترانزيت” وغيرها من أداء مناسك الحج”.

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