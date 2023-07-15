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السعودية تحذر من تجاوز الحرارة 47 درجة

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حفر الباطن
حفر الباطن

حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية من تجاوز درجة الحرارة في حفر الباطن 47 درجة مئوية اليوم السبت، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ 19 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالآتي: حفر الباطن 47 درجة مئوية، المدينة المنورة والأحساء والخرج 46، الرياض ووادي الدواسر والعلا 45، مكة المكرمة وبريدة وعرعر وسكاكا وشروره ورفحاء والمجمعة والدهناء 44 درجة مئوية.

وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة على مدن الدمام وتبوك وينبع 43 درجة مئوية، طريف ونجران 40، جدة 39، جازان والطائف 38، القنفذة 37، الباحة وأبها 32 درجة مئوية.

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: أبها 19، الباحة 21، طريف والقريات 24، بريدة وحائل والطائف 25، الوجه ورفحاء ونجران 26، عرعر وسكاكا والمجمعة 27، بيشة والدهناء وحفر الباطن ووادي الدواسر 28، الرياض وجدة والخرج وينبع والعلا وشروره 29، مكة المكرمة والمدينة المنورة 32 درجة مئوية.

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