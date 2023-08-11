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السعودية: تحذير من هطول أمطار رعدية على معظم المناطق

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المديرية العامة للدفاع المدني
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر من هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، اليوم الجمعة، إلى الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق المملكة العربية السعودية وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة حتى يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت المديرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، فإن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل ومناطق عسير والباحة وجازان.

وتوقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة وتبوك ونجران، وستتأثر منطقة الرياض بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل حوطة بني تميم والأفلاج والسليل والخرج والحريق والمنطقة الشرقية.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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