السعودية تحذر كل من يشغل مخالفي الإقامة بالسجن والترحيل

أكد الأمن العام في المملكة العربية السعودية أن كلَّ من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أيٍّ من مخالفي نظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا.

الأمن العام: سيتم تطبيق العقوبات بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ومن يقوم بنقلهم أو تشغيلهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/WDakj9IdJy — الأمن العام (@security_gov) March 21, 2023



وحذَّر أن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكِّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأوضح أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، تطبق بحقه عقوبات تتضمن غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر والترحيل.

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.