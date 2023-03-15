السعودية تحذر اليوم من سيول وأمطار رعدية غزيرة وسط تعليق الدراسة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم الأربعاء هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما توقع تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان) خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأعلنت إدارة التعليم في ينبع تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وتعليمات الدفاع المدني، وحرصاً منها على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة والطالبات في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التعليمة التابعة لها ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأعلنت إدارات التعليم بمحافظات النماص ومحايل ورجال ألمع وسراة عبيدة ، تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارسها ؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع. وأشارت الإدارات إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأعلنت إدارة التعليم بمنطقة عسير، تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس الإدارة ؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء في مدارس محافظة المهد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية اليوم، بجميع مدارس مدينة تبوك وقرها، وفي مدارس محافظة تيماء وقراها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً “عن بعد” للطلاب والطالبات عبر منصة “مدرستي”.

وأعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء إلى الدراسة – عن بعد – عبر البلاكبورد، وذلك لجميع الطلبة، والمنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها، في فروع الجامعة بمحافظات ينبع وبدر والمهد.