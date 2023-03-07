حذر مستشار اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة المخالفين لتعليمات المغادرة بشأن العمرة في مصر وذلك بالتزامن مع عمرة شهر شعبان الحالية وقرب عمرة رمضان المقبل لموسم 1444هـ /2023.

وقال سعد بن جميل القرشي، بحسب صحيفة “مصراوي”، إن التحذيرات والتعليمات المشددة التي يجب على المعتمر اتباعها قبل وبعد رحلة العمرة على النحو التالي:

1- عدم حمل أي أمتعة لا تخص المعتمر على سبيل توصيلها لأي مقيم في المملكة العربية السعودية.

2- عدم حمل أي أدوية لأن بعض الأدوية التي تستخدم بمصر تعتبر أدوية جدول داخل المملكة العربية السعودية.

3- عدم بالبقاء داخل السعودية بعد انتهاء المدة المحددة لأداء مناسك العمرة تحت أي ظرف تجنباً للعقوبات المنصوص عليها لمن يخالف الأنظمة داخل المملكة.

4- على المعتمرين عند المغادرة الالتزام بالوزن المحدد من قِبل شركات الطيران الناقلة.

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وأكد “القرشي” أن جميع المعتمرين مؤمن عليهم تأميناً طبيّاً ومن حقهم العلاج وصرف أي أدوية في السعودية.

وحذرت المديرية العامة للجوازات السعودية، في وقت سابق، القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة من التخلف عن مواعيد عودتهم إلى بلادهم بعد أداء العمرة.

وجاءت عقوبات المتخلفين عن العودة على النحو التالي:

– غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال (13320 دولار).

– السجن لمدة ستة أشهر والترحيل خارج الأراضي السعودية.

– وضع اسم المتخلف عن العودة ضمن الأسماء الممنوع دخولها إلى المملكة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام.

وكانت غرفة شركات السياحة المصرية أنشأت، في أواخر 2021، “وحدة مراقبة سوق العمرة” لرصد أي إعلانات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالشركات السياحية والمواطنين على حد سواء.

ووضعت الغرفة عدداً من القواعد الخاصة للحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية العاملة في الموسم، موضحة أن عقوبات الشركات المخالفة لبوابة العمرة، تصل إلى إيقاف نشاط الشركة كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالقانون.