السعودية تحذر السكان من السيول مع توقع أمطار رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية اليوم، تنبيهاً بشأن تكوّن أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الطائف وأضم وميسان .

وتوقع المركز أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

ودعت مديرية الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات.

وأكد الدفاع المدني أنَّ الإجراءات الاحترازية اتخذت من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

انخفاض درجات الحرارة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق وشمال ووسط المملكة ويمتد تدريجياً إلى جنوب المملكة، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كلم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كلم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.