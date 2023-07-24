أجرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، حديثاً، تعديلات على تحديد المقابل المالي لتراخيص الحفر والخدمات في المملكة العربية السعودية.

ونص التعديل الذي طرأ على طول الحفرة وعدد الأيام وتصنيف الطريق في المشروع المطروح على منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية في المملكة.

المادة الأولى أسس تحديد المقابل المالي لتراخيص الحفر والخدمات

حدد المقابل المالي لتراخيص الحفر والخدمات حسب المحددات والمعايير التالية:

طول الحفرة (ح): يتم احتساب طول الحفرة أو الخدمة المراد عملها بالمتر الطولي.

عدد الأيام (ت): يتم تحديد عدد أيام العمل لتنفيذ أعمال الحفر والخدمات.

تصنيف الطريق (ط): وهو المقابل المالي المحتسب بناءً على نوع الطريق المستخدم وفقاً للجدول التالي:

المادة الثانية: معادلة احتساب المقابل المالي لتراخيص الحفر والخدمات

يحتسب المقابل المالي لتراخيص الحفر والخدمات وفقاً لتصنيف الطريق (ط) مضروباً في طول الحفرة (ح) مضروباً في عدد الأيام (ت) حسب المعادلة التالية: ​

المقابل المالي لتراخيص الحفر والخدمات = تصنيف الطريق (ط) × طول الحفرة (ح) × عدد الأيام (ت)

وبدأ استطلاع تحديد المقابل المالي لتراخيص الحفر والخدمات اليوم الإثنين 24/7/2023 ومن المقرر أن ينتهي يوم 9/8/2023 في قطاع المواصلات والاتصالات لجهة وزارة النقل والخدمات اللوجستية.