السعودية تحدد 8 شروط لتقديم خدمات الإفطار في المسجد النبوي

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن اشتراطات تقديم خدمات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

وأفادت الوكالة بأن شروط استقبال طلبات تقديم خدمات إفطار الصائمين تتلخص بالآتي:

أن تكون التراخيص والسجلات التجارية سارية المفعول (متعهدو الإعاشة بالحج والعمرة).

أن تكون مساحة المنشأة بالمرافق التابعة لاتقل عن ( 600 متر مربع).

أن يكون لديها نظام تحليل مراقبة النقاط الحرجة ( HACCp ).

امتلاك سيارات مجهزة ومرخصة بنقل الوجبات المبردة بحد أدنى ثلاث سيارات مزودة كل سيارة بعدد أربع عربات من الاستانلس ستيل.

الخبرة في المجال دون ملاحظات مرتبطة تأثر على جودة المنتج والخدمة.

مراكز تبريد مختصة لايقل مساحتها عن (45 متراً مربعاً) للتخزين قبل وبعد التعبئة.

توفير مواقع مخصصة ومجهزة للتعبئة والتغليف لاتقل مساحتها عن (65 متراً مربعاً) .

أن يكون مقر تجهيز الوجبات في المدينة المنورة.

وأوضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أنه يمكن لمقدم خدمة الإفطار في المسجد النبوي تقديم الوجبات بنفسه أو عن طريق شركات الإعاشة التي سيتم التصريح لها من قبل وكالة شؤون المسجد النبوي وفقاً للاشتراطات المحددة في التصريح والمطابقة للمواصفات العامة المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأكدت الوكالة أهمية تحديث البيانات الخاصة بمقدمي خدمات الإفطار من خلال موقعها الإلكتروني بعد استقبالهم لرسائل طلب تحديث البيانات عبر الرسائل النصية، مع الالتزام بالأوقات والمواقع والكميات المحددة لهم بالتصريح.