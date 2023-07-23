السعودية تحدد 13 تغطية صحية وطارئة لوثيقة تأمين العمرة

حددت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، التغطيات التأمينية التي توفرها وثيقة تأمين العمرة.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن تلك الوثيقة موحدة يحصل على تغطيتها القادمون إلى العمرة من الخارج وتكون مشمولة ضمن إجراءات التأشيرة قبل القدوم، على أن تكون تلك التغطيات جميعها خاصة بالشخص المؤمن له ضمن وثيقة تأمين العمرة.

ما هي تغطيات وثيقة تأمين العمرة؟#في_القلب_يا_مكة pic.twitter.com/aVUVYUrbSJ — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 23, 2023

وأضافت وزارة الحج أن هذه الوثيقة توفر التغطيات الصحية للحالات الطارئة وتشمل :

العلاج والتنويم والإعاشة بالمستشفى،

الحمل والولادة الطارئتين،

خالات الأسنان الطارئة،

إصابات الحوادث المرورية،

حالات غسيل الكلى الطارئة،

الإخلاء الطبي الداخلي والخارجي.

وتابعت الوزارة أن وثيقة تأمين العمرة تشمل التغطيات العامة وهي:

حالات العجز الكلي الدائم والعرضي،

حالات الوفاة العرضية،

الوفاة بسبب الكوارث الطبيعية،

إعادة جثمان المتوفى إلى بلده،

الدية الصادرة بحكم قضائي.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن وثيقة تأمين العمرة تشمل كذلك التغطيات التأمينية المتعلقة بالسفر وتشمل:

تعويض تأخر الرحلة،

تعويض إلغاء الرحلة.