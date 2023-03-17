السعودية تحدد 10 رمضان آخر موعد للتقدم على الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن #التقديم_على_الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، مستمر حتّى يوم 10 رمضان، وذلك لمن لم يسبق لهم أداء الحجّ، وبعدها سيُتاح التقديم للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، الذين سبق لهم أداء الحجّ قبل 5 سنوات وأكثر، وذلك حتّى نفاذ الأماكن المتاحة.

يستمر #التقديم_على_الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، حتّى يوم 10 رمضان، وذلك لمن لم يسبق لهم أداء الحجّ.



بعدها سيُتاح التقديم للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، الذين سبق لهم أداء الحجّ قبل 5 سنوات وأكثر، وذلك حتّى نفاذ الأماكن المتاحة. #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/3d9tE5USO9 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) March 17, 2023

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن التقديم يتم من خلال الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل عبر الرابط التالي https://localhaj.haj.gov.sa، أو عبر تطبيق «نسك”.

ونفّذت وزارة #الحج_والعمرة فرضيّة تفويج ناجحة، واختبرت من خلالها جاهزيّة العمليات التشغيليّة؛ وعمليات النقل في المشاعر المقدّسة.

نفّذت وزارة #الحج_والعمرة فرضيّة تفويج ناجحة ولله الحمد، اختبرنا من خلالها جاهزيّة العمليات التشغيليّة؛ وعمليات النقل في المشاعر المقدّسة.



أشكر كافة الجهات المشاركة، ونتطلّع إلى موسم حجّ مميّز لعام 1444هـ بإذن الله تعالى.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق https://t.co/5RsKsvtQTk — عبدالفتاح مشاط (@asmashat) March 17, 2023