السعودية تحدد 10 رمضان آخر موعد للتقدم على الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن #التقديم_على_الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، مستمر حتّى يوم 10 رمضان، وذلك لمن لم يسبق لهم أداء الحجّ، وبعدها سيُتاح التقديم للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، الذين سبق لهم أداء الحجّ قبل 5 سنوات وأكثر، وذلك حتّى نفاذ الأماكن المتاحة.
وأكدت وزارة الحج والعمرة أن التقديم يتم من خلال الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل عبر الرابط التالي https://localhaj.haj.gov.sa، أو عبر تطبيق «نسك”.
ونفّذت وزارة #الحج_والعمرة فرضيّة تفويج ناجحة، واختبرت من خلالها جاهزيّة العمليات التشغيليّة؛ وعمليات النقل في المشاعر المقدّسة.