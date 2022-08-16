السعودية تعدل رسوم اللوحات الإعلانية لتصبح 400 ريال

أوضحت قناة الإخبارية السعودية تفاصيل قرار الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، بأن الرسوم السنوية ستكون 400 ريال لكل متر أو جزء منه على اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.

فيديو | بعد موافقة مجلس الوزراء.. 400 ريال رسوم سنوية لكل متر أو جزء منه على اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية#الإخبارية pic.twitter.com/4ytF12Jq4Y — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 15, 2022

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق يوم الثلاثاء الماضي- 9 أغسطس على على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 35 ) وتاريخ 28 / 12 / 1412هـ، المعدلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 486 ) وتاريخ 5 / 11 / 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وكانت المادة الثالثة التي جرى تعديلها قد حددت في السابق رسما سنويا عن لوحات الدعاية والإعلان بقيمة مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10)، و مائة ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2).