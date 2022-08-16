سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسإعلام

السعودية تعدل رسوم اللوحات الإعلانية لتصبح 400 ريال

سامر باطر by سامر باطر

أوضحت قناة الإخبارية السعودية تفاصيل قرار الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، بأن الرسوم السنوية ستكون 400 ريال لكل متر أو جزء منه على اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق يوم الثلاثاء الماضي- 9 أغسطس على على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 35 ) وتاريخ 28 / 12 / 1412هـ، المعدلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 486 ) وتاريخ 5 / 11 / 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وكانت المادة الثالثة التي جرى تعديلها قد حددت في السابق رسما سنويا عن لوحات الدعاية والإعلان بقيمة مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10)، و مائة ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2).

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...