السعودية تحدد خطوات الاستثمار بنشاط تشغيل شحن السيارات الكهربائية

أعلن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة، عن مواصلته لمراقبة ومتابعة هذا النشاط، لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والتشريعات، ومتابعة مدى التزام المستثمرين بمتطلبات البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، لتحقيق الغاية المرجوة من تنظيم هذا النشاط.
وحددت الوزارة خطوات الاستثمار بما يلي:
01 الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات المعتمدة لشواحن المركبات الكهربائية
(المواصفات السعودية)
02 تقديم طلب إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية (الشركة
السعودية للكهرباء)
03 حجز موعد لمعاينة الموقع للتأكد من الاشتراطات الفنية للشبكة الكهربائية
(الشركة السعودية للكهرباء)
04 اختيار مكتب هندسي لعمل المخططات الفنية (وزارة الشؤون البلدية والقروية
والإسكان)
05 إصدار رخصة البناء (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)
06 اختيار المقاول المؤهل لتركيب شواحن المركبات الكهربائية (الشركة
السعودية للكهرباء)
07 إصدار رخصة تشغيل (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)
08 مزاولة نشاط تشغيل شواحن المركبات الكهربائية في الموقع
فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية
يذكر أن الفريق يضم في عضويته كلا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”.
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