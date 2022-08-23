السعودية تحدد خطوات الاستثمار بنشاط تشغيل شحن السيارات الكهربائية

أعلن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة، عن مواصلته لمراقبة ومتابعة هذا النشاط، لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والتشريعات، ومتابعة مدى التزام المستثمرين بمتطلبات البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، لتحقيق الغاية المرجوة من تنظيم هذا النشاط.

وحددت الوزارة خطوات الاستثمار بما يلي:

01 الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات المعتمدة لشواحن المركبات الكهربائية

(المواصفات السعودية)

02 تقديم طلب إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية (الشركة

السعودية للكهرباء)

03 حجز موعد لمعاينة الموقع للتأكد من الاشتراطات الفنية للشبكة الكهربائية

(الشركة السعودية للكهرباء)

04 اختيار مكتب هندسي لعمل المخططات الفنية (وزارة الشؤون البلدية والقروية

والإسكان)

05 إصدار رخصة البناء (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)

06 اختيار المقاول المؤهل لتركيب شواحن المركبات الكهربائية (الشركة

السعودية للكهرباء)

07 إصدار رخصة تشغيل (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)

08 مزاولة نشاط تشغيل شواحن المركبات الكهربائية في الموقع

فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية

تُطلق وزارة الطاقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وبالتكامل مع القطاع الخاص تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية بما يضمن الجودة والكفاءة وحماية المستخدمين والمرافق في المملكة. #شواحن_المركبات_الكهربائيةhttps://t.co/Rrjv9i1ugL pic.twitter.com/WFvuAMlwKg — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) August 21, 2022

يذكر أن الفريق يضم في عضويته كلا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”.​

#وزارة_الطاقة تطلق نشاط شحن المركبات الكهربائية، تحقيقًا لمستهدفات #رؤية_السعودية_2030 من خلال الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستدامة فيه، وبناء قطاعات جديدة. #شواحن_المركبات_الكهربائية pic.twitter.com/ruSW44bjnp — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) August 21, 2022

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