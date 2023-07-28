السعودية تحدد تاريخ تطبيق مجموعة جديدة من الفوترة الإلكترونية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية أن تاريخ 1 شباط / فبراير 2024، هو موعد البدء في تطبيق “مرحلة الربط والتكامل” على المجموعة السابعة المختارة في الفوترة الإلكترونية.

وحددت الهيئة في بيان اليوم، معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية، حيث أوضحت الهيئة أن المجموعة السابعة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (50 مليون ريال) وذلك خلال عام 2021 أو عام 2022.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة، وذلك تمهيداً لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 فبراير 2024.

1 فبراير 2024م..

​التاريخ المقرر للبدء في تطبيق "مرحلة الربط والتكامل" على المجموعة السابعة المختارة في #الفوترة_الإلكترونية.

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​#زاتكا pic.twitter.com/Opms60hbst — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) July 28, 2023

وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة. كما بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

تعرف على المجموعات الملزمة بتطبيق "مرحلة الربط والتكامل" في #الفوترة_الإلكترونية؟

​#زاتكا pic.twitter.com/j6IHfuJufi — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) July 28, 2023

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتداداً للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالاً لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

يُشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، قد بدأ تطبيقها في 4 كانون الأول / ديسمبر 2021، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة QR Code وغيرها من المتطلبات.