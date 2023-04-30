حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة لتطبيق مرحلة الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية (فاتورة) وتشمل جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (150 مليون ريال/40 مليون دولار) وذلك خلال العامين 2021 أو 2022.

وأكدت الهيئة أنها ستشعر جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة، وذلك تمهيداً لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأوضحت أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، مبينة أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

وأضافت أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتداداً للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده السعودية، واستكمالاً لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت عديد من النتائج الإيجابية، كان أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدةً بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ) يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2021، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، بالإضافة إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.

المرحلة الأولى

بدأ تطبيق المرحلة الأولى، بحسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2021، وتتطلب من المكلفين إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً عبر نظام فوترة إلكتروني متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولجميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية وأي طرف آخر يصدر الفاتورة الضريبية نيابة عن الموردين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة​

المرحلة الثانية

تُعرف المرحلة الثانية (نافذة اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2023 بشكل مرحلي) باسم مرحلة الربط التكامل حيث يجب ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلف مع نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (منصة فاتورة) ويجب أن تصدر الفواتير الإلكترونية بالصيغة المطلوبة. ​​وسيتم تنفيذها بشكل مرحلي وستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعار المكلفين بالمرحلة الثانية قبل 6 أشهر على الأقل، ويطبقّها المكلف كما هو موضح في الجدول/الصورة أدناه: ​