كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية عن حجب أكثر من أربعة آلاف موقع إلكتروني انتهكت حقوق البث في سنة واحدة مؤكداً أن الهيئة تضمن حقوق المؤلفين والمبدعين في المملكة عبر أنظمة وقوانين تفرض عقوبات على منتهكي هذه الحقوق.

وقال الدكتور عبدالعزيز السويلم في مقابلة مع برنامج “النقطة العمياء” الذي تبثه قناة “السعودية” الرسمية إن عقوبات المخالفين قد تصل إلى ملايين الريالات، مشيرًا إلى الحكم في قضية واحدة بغرامة 36 مليون ريال لانتهاك حق من حقوق الملكية.

وأوضح “السويلم” أن شراء منتجات مقلدة ومسروقة الحقوق خطر على أمن البلاد وصحة المواطنين، “فلا يمكن معرفة مصير الأموال التي يجمعها هؤلاء المنتفعين من اختراق حقوق الملكية، كما أنه يمكن بيع منتجات طبية مقلدة ما يعد نوعًا من العش الذي يضر الصحة وقد يؤدي للوفاة”.

انتهاك الملكية يقتل الإبداع

حذر الدكتور عبد العزيز السويلم من أن انتهاك حقوق الملكية الفكرية يقتل الإبداع، برغم أن هناك دول تعتمد على الاقتصاد البرتقالي الذي يركز على حركة واسعة من الإبداع والتأليف، وفي حال انتهاك حقوق الملكية الفكرية فإن هذه الحركة تقل.

ونوه “السويلم” إلى أن تحميل برامج للحاسب الآلي بدون ترخيص قد يعرض صاحبه في دول أوروبية للعقوبات، وهو نوع من انتهاك الملكية الفكرية.

ريادة سعودية في مجال الملكية الفكرية

أكد “السويلم” أن وضع الملكية الفكرية بالمملكة مميز، بوضعها نموذجًا رائدًا على مستوى العالم في هذا المجال، وإطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مع تدريسها كمنهج في جميع مراحل التعليم من الابتدائي إلى الجامعة.

وأوضح أن الهيئة تضمن حقوق المؤلف والمبدع طالما أثبت ملكيته للمادة موقع الخلاف حتى لو كان غير مسجل في الهيئة.

وأضاف أن الغرامات تطال المؤسسات والأفراد والشركات في حال انتهاك الحقوق، منبهاً من حجب أكثر من أربعة آلاف موقع إلكتروني انتهكوا حقوق بث المباريات في سنة واحدة.

تدشين مركز الملكية الفكرية

باتت السعودية في السنوات تهتم حديثاً بموضوع الملكية الفكرية، إذ دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، يوم 6 مارس/آذار الماضي، مركز الملكية الفكرية في الوزارة، وشهد توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالانضمام إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، حين التدشين، إن مركز الملكية الفكرية في الوزارة يهدف إلى تقديم الإرشاد بشأن الملكية الفكرية، وتقييم الاختراعات من حيث فائدتها الاقتصادية وإمكانية تطبيقها، وتقديم خدمات إرشادية قانونية للعملاء، كما تتضمن مهام المركز المشاركة في وضع السياسات واللوائح الخاصة بمجال الملكية الفكرية، ودعم الابتكار وتمكينه والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية في المنظومة، والتوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بحماية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للوزارة وموظفيها وعملائها وتصميم الاستراتيجية الصناعية والتعدينية وتنفيذها للملكية الفكرية ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وتهدف الاتفاقية إلى انضمام وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية والتي تهدف الى بناء القدرات وتمكين المستفيدين في الجهات الشريكة على تسهيل وصول المبتكرين والمخترعين للمعلومات التقنية المحلية والخدمات ذات الصلة، المشاركة في أنشطة رفع الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية وبناء القدرات المتخصصة في مجالات الملكية الفكرية.