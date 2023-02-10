احتفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في السعودية، اليوم الجمعة، بيوم النمر العربي الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها النمور العربية ونشر الوعي بأهمية المحافظة عليها.

وتنوعت الفعاليات التي تحتفي بيوم النمر العربي، وذلك من خلال تنظيم معرض خاص بالنمر العربي بوادي عشار في محافظة العلا، بالإضافة إلى مسار النمر العربي في محمية شرعان الطبيعية وبعض الأنشطة التي تتعلق بالنمر العربي.

ويأتي الاحتفاء بيوم النمر العربي، وفقاً لقرار مجلس الوزراء السعودي الذي حدد يوم العاشر من شهر فبراير/شباط من كل عام يوماً للنمر العربي، لنشر الوعي بالحفاظ على النمر العربي من الانقراض، والتعريف بأهداف صندوق النمر العربي.

اليوم 10 فبراير يوافق #يوم_النمر_العربي

موطنه الجزيرة العربية، يعيش في المناطق الجبلية وهو من الحيوانات المصنفة بأنها مهددة بشدة للانقراض، لم يتبقى منها إلا 200 نمر فقط لو ماتت انقرض إلى الأبد.



عقوبة صيده سجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال. pic.twitter.com/B4PPtz5R6j — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 10, 2023

ويُعدّ النمر العربي أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، حيث لا تتجاوز أعداده اليوم 200 نمر، وذلك نتيجة فقدان موائلها الطبيعية والصيد الجائر على مدى السنوات الماضية.

تفاصيل أكثر عن النمر العربي عبر هذه الصورة من الأخ @SaudiZoologist pic.twitter.com/64P0G0YSs1 — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 10, 2023

وتشمل استراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مجموعة متنوعة من المبادرات، بما في ذلك التوسع في برنامج الإكثار، إلى جانب إنشاء “صندوق النمر العربي” الذي خصصت له الهيئة الملكية 25 مليون دولار، ووقعت الهيئة كذلك عدداً من الشراكات منها الشراكة مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وشراكة مع منظمة “بانثيرا”، كذلك مع منظمة “كاتموسفير”.

وتهدف الهيئة الملكية من خلال استراتيجيتها إلى الحفاظ على النمر العربي وحمايته من الانقراض؛ بهدف إعادة تأهيل النظم البيئية؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، كذلك تأهيل البيئة الطبيعية مع ما يتماشى مع الأهداف الوطنية ومن ذلك مبادرة “السعودية الخضراء”.

هذا قبل سنة تقريباً أخ أياد من تصوير مزرعة أحد الأقارب شوهد "النمر العربي" في جبال أجا غرب حايل ويظهر اثنين بعد. pic.twitter.com/xVkbXm86SQ — سعود التميمي ⅌. (@sll_777) February 10, 2023

وتمضي الهيئة الملكية لمحافظة العلا قدماً في تحقيق استراتيجيتها الخاصة بالنمر العربي والتي تشمل جوانب مجتمعية متعددة، منها تدريب عدد من أبناء وبنات الوطن في العلا على مهام تدعم صون المحميات الطبيعة.

وتعد العلا موطناً أصلياً عبر التاريخ للنمر العربي، حيث تعكس ذلك النقوش الصخرية في مواقع متعددة في المحافظة، وينعكس جلياً في مرتكزات استراتيجية الهيئة العناية بالبيئة والطبيعة، والعناية بالتراث والآثار، مما يجعل العلا أكبر متحف حي في العالم.

وتم تأسيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا بهدف التركيز على البنية التحتية والمرافق السياحية بصفتها عناصر أساسية للنجاح مع الحفاظ في الوقت ذاته على حماية الطبيعة الخلابة والمواقع التاريخية للمحافظة الغنية بمقومات السياحة.