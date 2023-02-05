السعودية تحتضن أعمال مؤتمر ليب 23 لاستعراض أبرز تقنيات الشركات العالمية

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض، غداً الإثنين، أعمال مؤتمر ليب 23 التقني الدولي (LEAP 23) على مدى أربعة أيام بمشاركة عدد من الخبراء والموهوبين والمبتكرين والشركات الرائدة عالمياً في مجالات التقنية والابتكار.

وستشهد أعمال المؤتمر في نسخته الثانية (من 6 إلى 9 فبراير/شباط 2023) التي تأتي بشعار “نحو آفاق جديدة” عرضاً لآخر ما توصلت إليه التقنية، ومنح زوار المعرض تجربة ممتعة باستكشاف أحدث الصناعات والابتكارات العالمية.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، ستستعرض شركة “AuveTech” أول مركبة مستقلة تعمل بالهيدروجين في العالم، ولأفضل تفاعل جسدي مع الواقع الافتراضي يستضيف المؤتمر شركة ” bHaptics” المختصة في صناعة ملحقات ألعاب الواقع الافتراضي في العالم، كما ستقدم شركة ” Mirror” بالتعاون مع العلامة التجارية الإيطالية “PINKO” لزوار ليب 23 سبل صناعة وتخصيص حقائب بطابع رقمي.

ولفهم الإنسان من منظور الروبوتات، يُقدم مهندس الروبوتات الياباني والرائد في الذكاء الاصطناعي الدكتور هيروشي إيشيجورو الروبوت “Geminoid” الذي يشبهه، والذي سيشارك في العرض الخاص بمستقبل الروبوتات والتفاعلات بين الإنسان والآلة.

ويستضيف المؤتمر رائدة الفضاء الدكتورة ميريت مور لعرض تجربتها في برمجة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما تشارك شركة ” Magic Keys”في المعرض، وذلك بتقديم تجربة واقع معزز لزوار المعرض عبر أبرز منتجاتها التقنية.

ويستمد ليب 23 أهميته من خلال اهتمامه بمستقبل التقنية ودورها الفعّال، وإيجاد الحلول الابتكارية الرائدة لأهم التحديات التي تواجه القطاع، ويأتي المؤتمر في نسخته الثانية لرفع الوعي التقني بما يعزز مكانة السعودية بوصفها مركزاً رئيسياً للتقنية والابتكار ونقطة لالتقاء قادة الفكر التقني، حيث يبرز المؤتمر كعامل جذب للشركات التقنية، والاستثمارات، ولاعباً مهماً في عملية التحول الرقمي محلياً وعالمياً.