السعودية تحبط تهريب 81 كلغ من الحشيش

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 81 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، عُثر على 81.3 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة، مخبأة في تجويف سقف المركبة.

السعودية تقف بالمرصاد لعممليات التهريب

وأضافت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي الممنوعات داخل المملكة العربية السعودية، وألقي القبض على شخص واحد.

#ارقد_وآمن إحباط محاولة تهريب أكثر من 81 كيلوجرام من مادة الحشيش، بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة عبر منفذ الوديعة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على المستقبل للمضبوطات داخل المملكة.

🔗| https://t.co/MqMAUBWo2X#زاتكا pic.twitter.com/lubHB4icw1 — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) January 13, 2023

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.